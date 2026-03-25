Жена Петросяна Брухунова опасается оставлять с ним детей больше чем на час

Татьяна Брухунова: опасаюсь оставлять с мужем детей больше чем на час

При этом, пара готова завести третьего ребенка.

Супруга Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — призналась, что хотела бы завести еще одного ребенка. Однако она не готова оставлять 80-летнего юмориста с детьми надолго. Этим она поделилась в беседе с программой «Ты не поверишь!».

По словам Татьяны, она готова завести третьего ребенка, но полагается на волю случая.

«На все воля Божья. Не думаю, что это можно спланировать, во всяком случае, в нашем случае», — пояснила она.

Сейчас у пары двое детей: шестилетний Ваган и двухлетняя Матильда. Петросян любит проводить время с наследниками. Однако его жена не готова оставлять их с ним больше чем на час.

«На час могу с ним детей оставить. Все-таки мужчины немножко другие. Особенно мужчины из другого поколения, у них вообще восприятие действительности более такое серьезное. Если где-то он споткнулся, это уже событие. Я не думаю, что имеет смысл заставлять нервничать человека», — объяснила Татьяна.

В завершение беседы Брухунова подчеркнула, что строит жизнь так, как считает нужным, независимо от мнения окружающих и даже близких. По ее словам, пользователи сети часто ее критиковали за «бабушкин» стиль. Татьяна рассказала, что любит наряжаться, сама подбирает себе наряды и обходится без помощи специалиста.

Отношения Брухуновой и Петросяна

Свадьба Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой состоялась в декабре 2019 года. На тот момент 74-летний юморист уже был разведен с юмористкой Еленой Степаненко после 33 лет совместной жизни.

Брухунова была помощницей Петросяна и работала в его дирекции. О романе артиста с молодой сотрудницей заговорили еще в 2016 году, когда ходили слухи о проблемах в его семье. Сам Петросян долгое время не комментировал личную жизнь.

В июне 2020 года у пары родился сын Ваган. В ноябре 2024 года Брухунова родила дочь Матильду.

* - признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

