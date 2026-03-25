Три простые техники: как убрать стресс перед собеседованием

Страх и тревога порождают комплексы. Однако, как показывает практика, работодатели чаще выбирают тех кандидатов, с кем состоялся живой разговор.

Собеседование в новую компанию порой представляется кошмарным сном. Еще до начала разговора с руководителем могут трястись руки, а при мысли о возможных вопросах с его стороны начинается паника. О том, как справиться со стрессом перед собеседованием и суметь спокойно провести диалог с работодателем, рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru клинический психолог Наталия Моторина.

«Тревога рождается в мыслях, а заземление происходит через тело», — сказала эксперт.

Первая техника называется «обмануть кортизол». Суть ее в том, что нужно представить, как с облегчением выдыхаем, когда что-то сложное уже позади. Нужно вдохнуть на четыре такта, а выдохнуть на восемь-девять. Сделать нужно пять, шесть или семь раз. После этой техники тело заметно расслабится.

«Второе упражнение — как фаза поддержки. Положите руку на грудь, почувствуйте тепло от своей ладони. Скажите себе простую фразу: «Я могу быть собой — этого достаточно». И добавьте: «У меня есть я, и мы справимся», — посоветовала психолог.

По словам Моториной, важно помнить, что собеседование — это разговор двух людей, а не экзамен, поэтому быть идеальным не нужно.

Третья техника называется «заземление». Она хорошо помогает даже при панических атаках и помогает вернуться в настоящий момент. Важно, чтобы была возможность в этот момент сесть и опереться ногами о пол. Спина и голова также должны найти точку опоры.

«Посмотрите вокруг себя и назовите пять вещей, которые вы видите. Потом четыре вещи, к которым вы можете прикоснуться и, касаясь, отмечаете для себя: теплое/ холодное, гладкое/шершавое», — рассказала эксперт.

Она добавила, что в этой технике очень важно включить чувствование. После прикосновений к предметам нужно уловить три звука, которые слышны вокруг. Затем почувствовать два запаха и один вкус. Для этого можно сделать глоток воды или кофе.

Это упражнение помогает задействовать все органы чувств и вернуть внимание из тревожных мыслей в реальность.

«И самое главное помните, что вы обладаете всем необходимым, чтобы вот этот разговор состоялся. И ваша задача — спокойно присутствовать и быть в контакте с собой. И этого более чем достаточно, чтобы вас увидели и услышали», — подчеркнула Наталия Моторина.

Психолог заключила, что работодатели чаще выбирают тех кандидатов, с кем состоялся живой разговор. Поэтому в этом диалоге важно понять, подходит ли эта работа именно вам.

