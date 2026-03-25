Над Марсом засняли объект, похожий на НЛО

В NASA засняли над Марсом похожий на НЛО объект

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ethan T. Allen

В НАСА комментировать фото отказались.

Новую порцию загадок подбросил марсоход, который исследует планету в рамках миссии НАСА. Вопросы вызвали новые снимки.

В объектив камеры попал странный объект. Аппарат снимал пейзаж, а в итоге поймал НЛО. Так по крайней мере считают пользователи, которые увеличили фото. По форме точка над поверхностью явно выглядит как неопознанный летающий объект. Снимок выложен на официальном сайте космического агентства. Однако НАСА от комментариев отказывается.

Ранее в НАСА зарегистрировали редчайшее явление на поверхности Луны: в ходе планового сканирования снимков, полученных камерой Lunar Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили свежий след от падения массивного объекта. Размер кратера сопоставим с двумя футбольными полями.

По оценкам планетолога Марка Робинсона, частота таких событий составляет примерно один раз в 139 лет. Кратер находится на границе между изрезанным лунным нагорьем и обширным плоским морем, сформировавшимся из застывшей магмы. Вокруг него разбросаны камни и пыль, разлетевшиеся на сотни метров в момент удара.

