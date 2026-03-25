«Они так сильно хотят этой сделки»: ждать ли переговоров Ирана и США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

В Вашингтоне говорят о ходе диалога, в Тегеране называют информацию фейком.

В войну против Ирана могут включиться новые игроки. Как сообщают западные издания, такую возможность сейчас рассматривают власти Саудовской Аравии, а также Объединенных Арабских Эмиратов. Сменить нейтральный статус Абу-Даби и Эр-Рияд вынуждают новые удары по их территории. А вот на Кипре задумались о выводе британских военных баз. Там боятся очередных атак. И все это — на фоне сообщений о грядущих переговорах Ирана и США. Трамп заявил о значительном прогрессе в этом вопросе. Но тем временем направил тысячи морских пехотинцев на Ближний Восток. Детали этих военных и политических маневров изучил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Кадры американского авианосца «Джеральд Форд», что после ударов Ирана отправился на ремонт к берегам Крита, — косвенное свидетельство: не Тегерану нужна пауза в этой войне.

«Переговоры идут прямо сейчас. В них участвуют Марко, Джей Ди, у нас задействовано несколько человек. И, могу вам сказать, другая сторона хотела бы заключить сделку, а кто бы не хотел на их месте? Все лидеры мертвы. Никто не знает, с кем разговаривать, но мы на самом деле говорим с нужными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку», — заявил президент США Дональд Трамп.

В Вашингтоне даже успели заявить: переговоры якобы идут со спикером иранского парламента Мохаммедом Галибафом. Тот назвал эту информацию фейком. А в Иране над американцами откровенно поиздевались: опубликовали графику с картой ударов по ближневосточным базам США и грустным смайликом Трампа.

«Эй, Трамп, ты уволен! Тебе же знакома эта фраза? Благодарю за внимание!» — заявил представитель центрального штаба военного командования Ирана Ибрагим Зульфагари.

Кое-что тут прояснили утренние торги на бирже. За 15 минут до заявления Трампа о переговорах неизвестные трейдеры скупили нефтяных фьючерсов на 548 миллионов долларов и тут же заработали больше 70 миллионов на падении цены.

«Он фактически не согласовывал никакие переговоры с Ираном. Он просто заявил это, чтобы успокоить мировые рынки, так как в США растет инфляция, растут цены на бензин», — считает профессор международных отношений Вашингтонского университета Низар Фарсах.

После заявлений о временной приостановке ударов Трамп-коин подорожал сразу на 60%. Только на нем американский президент заработал 350 миллионов долларов. Если брать всю бизнес-империю, за год ее доходы увеличились на пять миллиардов.

«Многие в американской политике начинают карьеру с довольно скромным капиталом, а уходят оттуда миллионерами или даже миллиардерами. Так было с Нэнси Пелоси. Для семьи Трампа все это, конечно, тоже выгодный бизнес», — считает экономист, член правления Института бизнеса Нижней Саксонии Айке Хамер.

Но едва ли дело здесь только в рынках и игре на разнице курсов. Вот так сейчас выглядит карта района боевых действий вокруг Персидского залива. Все это — авианосные группы и корабли ВМФ США. На подмогу им идут еще несколько крейсеров. На движение к миру не похоже. Разве что так Вашингтон пытается укрепить свои переговорные позиции.

Прямо сейчас в сторону Ормузского пролива идут авианосцы «Боксер» и «Джордж Буш», десантные корабли «Триполи», «Новый Орлеан». Они перевозят более восьми тысяч морских пехотинцев.

«Могут ли разговоры о мире быть уловкой, которую использует Трамп, чтобы усыпить бдительность иранцев, выиграть время для подготовки наземной операции? Вполне! Ведь сразу после переговоров в Женеве США начали бомбить Тегеран», — считает политолог Эммануэль Леруа.

Но все может быть банальнее: когда иранские ракеты и дроны бьют по американским базам и кораблям, а союзники США теряют миллиарды, логично просто заявить о победе и остановить провальную по сути операцию.

«Если дальше будет продолжаться желание о, скажем так, реализации наземной операции на острове Харк, то в этом контексте, конечно, республиканцы могут потерять не только промежуточные выборы, но и следующие выборы», — отметил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

В Вашингтоне уже сообщают о подготовке двусторонней встречи с Ираном с участием Уиткоффа и Кушнера. Но даже если это правда и США действительно планируют выйти из войны, то Израиль, судя по всему, нет.

«Мы продолжаем наносить удары как по Ирану, так и по Ливану. Мы систематически подрываем ракетную программу и ядерную программу и продолжаем наносить серьезный ущерб «Хезболле», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Пока в Вашингтоне говорят о мире и дают своим компаниям хорошо заработать, обмен ударами продолжается. Более того, власти Саудовской Аравии и Эмиратов обсуждают возможность прямого участия в конфликте. А значит, география войны ширится.

