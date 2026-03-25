Питание для кожи и волос весной: какие витамины и продукты важны

Красота начинается с правильного питания: полезные витамины и минералы влияют на внешний вид. Но в каких продуктах их искать?

Красоту кожи и здоровье волос весной можно поддерживать не только при помощи «суперфудов», но и с обычными продуктами, богатыми необходимыми витаминами, минералами и жирами. О правильном питании в это время года 5-tv.ru рассказала нутрициолог Анна Дивинская.

Источник витамина С

Как отметила эксперт, для коллагена, отвечающего за упругость и гладкость кожи, необходим витамин С, запасы которого нужно пополнять каждый день, а весной у большинства людей он вовсе находится на низком уровне. Лучшими его источниками признаны красный болгарский перец, шиповник, брокколи, капуста, зелень и цитрусовые.

Нет цинка — нет волос

Дивинская подчеркнула важность цинка для организма, поскольку он влияет на работу волосяных фолликулов. Его дефицит приводит к выпадению волос и медленному заживлению кожи. Цинк содержится в устрицах, красном мясе, тыквенных семечках, орехах, а также чечевице и нуте.

При этом нутрициолог отметила, что на усвоение растительного цинка пагубно влияет финитовая кислота — она содержится в оболочках орехов и злаковых. Тем, кто придерживается, растительного питания, она рекомендует замачивать бобовые, орехи и семена перед их употреблением.

Увлажнение кожи при помощи Омега-3

По словам эксперта, сухая и шелушащаяся кожа весной часто связана не с кремом, а с дефицитом Омега-3. Жирные кислоты встраиваются в клеточные мембраны и удерживают влагу изнутри. Они также обладают противовоспалительным эффектом, что полезно при различных воспалениях.

Омега-3 можно взять в жирной морской рыбе — подойдет не только лосось, но и скумбрия, сельдь или сардины. Кроме того, повышают уровень жирных кислот льняное семя, масло, грецкие орехи и семена чиа.

Витамин Е и антоцианы защищают от фотостарения

Избыточное воздействие ультрафиолета приводит к фотостарению. Защиту от этого механизма оказывает витамин Е, работающий в паре с витамином С. Также в этом ключе полезны антоцианы (растительные пигменты дающие ягодам, овощам и фруктам красный, синий и фиолетовый оттенки. — Прим. ред.).

Лучшими пищевыми источниками витамина Е считаются нерафинированные растительные масла. Также помогут авокадо, миндаль.

