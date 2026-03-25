Поделиться репой и приготовить «пустые щи»: какие праздники отмечали на Руси в апреле
Зафиксированные в календаре народные приметы позволяли составить прогноз на урожай и погоду.
В апреле на Руси отмечали череду праздников и следили за народными приметами, по которым определяли погоду. Портал URA.RU составил календарь народных обычаев и поверий на этот месяц.
1 апреля — День Дарьи Грязной
В первый день апреля предки отмечали День Дарьи Грязной — праздник, связанный с активным таянием снегов. Считалось, что теплый и солнечный день в этот период предвещает сухое и ветреное лето, а дождь — отсутствие летней засухи. Цветение вербы служило сигналом к выставлению пчелиных ульев.
2 апреля — Фотинья Колодезницa
В этот день на Руси уделяли особое внимание колодезной воде. Согласно поверьям, ею умывались, чтобы избавиться от болезней. Дождь сулил обилие грибов и сочной травы на пастбищах, а крик петуха во время дождя — скорое улучшение погоды.
3 апреля — Кирилл Катаник
Название дня связано с традицией: 3 апреля считался последним днем, когда дети и подростки могли кататься на санках, после чего их откладывали до следующей зимы. Наличие льда на водоемах связывали с плохими условиями для ловли рыбы, а раскаты грома — с богатым урожаем.
4 апреля — Василий Теплый
Праздник получил свое названия из-за наступления теплой погоды: активно таял снег и слышалась капель. Приметы связывают с этим периодом прогнозы на лето и погоду.
Никонов день приходился на 5 апреля
В этот день принято вспоминать преподобномученика Никона Сицилийского и преподобного Никона Печерского — одного из первых настоятелей Киево-Печерской лавры. Ясное звездное небо ночью приводило к утренним заморозкам, кашель или чихание кошки — к дождю.
6 апреля — Артемон-дери полоз
Название дня связано с тем, что снег на дорогах к этой дате уже таял и не сменившие сани на телегу обдирали полозья. Появление снега в это время ассоциировалось с хорошим урожаем гречки, а мороз днем предвещал обилие овса и проса.
Благовещение выпадало на 7 апреля
Праздник был связан с вестью о наступлении весны. Снежный день предвещает неурожайный год, а гроза — богатый сбор орехов.
День Гавриила-Благовестника — 8 апреля
Праздник посвящен Архангелу Гавриилу и христиане в этот день отмечают Собор Архангела Гавриила.
9 апреля — Матрена Настовица (Полурепица)
Название «Настовица» произошло из-за плотного наста после схода снега, а «Полурепица» связано с традицией делиться запасами репы и откладывать часть для посадки.
10 апреля — Илларионов день
К этому времени обычно устанавливается теплая погода и люди снимали оглобли с саней. Алое солнце на закате указывало на теплую и ясную погоду в апреле.
11 апреля — Брещение
Этот день на Руси посвящали березе — символу весны, плодородия и жизненной силы. Предки считали, что дерево не только богато соком, но и может отгонять злых духов, исцелять от болезней и приносить удачу.
12 апреля — День Ивана Лествичника
Праздник связан с христианским святым и средневековым философом, который написал труд «Лествица». В нем говорится о 30 последовательных ступеней духовного восхождения к Богу.
13 апреля — День Ипатия Чудотворца-Огнище
Название связано с подсечно-огневым земледелием: лес выжигали, а на обогащенной золой почве высаживали культуры. Также проводился обряд очищения огнем.
14 апреля — Марья Пролубница
Такое наименование обусловлено тем, что к середине апреля обычно иссякали запасы зимних продуктов, прежде всего капусты, в результате чего весенние щи готовили без основных ингредиентов и называли «пустыми».
Тит Ледолом выпадал на 15 апреля
Православные в этот день чтят память преподобного Тита Чудотворца. Прозвище «Ледолом» он получил из-за полного освобождения рек и озер ото льда.
16 апреля — Никита Водопол
Название этого дня связано с именем святого Никиты Исповедника. Праздник связан с таянием снега и весеннего ледохода. Но если лед сна водоемах сохранялся, то сезон ловли рыбы не приносил успехов.
Ольховые смотрины — 17 апреля
В этот день начинала цвести ольха, и за этим процессом обязательно наблюдали.
18 апреля — Федул Ветреник
Такое наименование праздник получил из-за сильных ветров, связанных с переходом весны в лето. Погода в этот день становилась теплой и ветреной.
19 апреля — Евтихий Тихий да Ерема Пролетный
Дата носит такое название из-за почитания этих святых. Речь идет об Архиепископе Константинопольском Евтихии и мученике Иеремии, который погиб за веру в III веке. Сильный ветер 19 апреля приводил к неурожаю и бурям летом.
20 апреля — Акулинин день
Праздник посвящен святой мученице Акилины (Акулины). С этого дня уже начиналось подлинное весеннее тепло, а земля окончательно пробуждалась от зимнего сна.
21 апреля — Родион Ледолом
Название связано с тем, что именно в этот день обычно начинался интенсивный процесс таяния и разрушения ледяного покрова на реках и прочих водоемах.
22 апреля — Вадим Ключник
Название проявилось в честь родников и ключей, которые бьют из-под земли. Крестьяне в этот день очищали от мусора и освобождали русла, чтобы вода бежала лучше и быстрее.
23 апреля — Терентий Маревный
Наименование праздник получил от слова «марево», которым ранее обозначали легкую, туманную дымку над землей. Утренний туман предсказывал скорый дождь.
24 апреля — Антип Водогон
Название праздника связано со священномучеником Антипой Пергамским. На Руси его поминовение приходилось на время весеннего половодья, когда реки разливались и выходили из своих берегов.
25 апреля — Василий Парильщик
В этот день, установленный в память исповедника Василия Парийского, усиливалось солнце и начинала оттаивать земля.
26 апреля — День Фомаиды Медуницы
Православные в этот день чтят память Фомаиды Египетской. А название связано с тем, что при теплой весне к этому дню как раз зацветает медуница и вылетают шмели.
27 апреля — Мартын Лисогон
Название праздника объясняется тем, что в этот день лисы уходят из старых нор и принимаются обустраивать новые. Солнечная погода была предвестником богатого урожая летом.
28 апреля — Пудов день
Праздник назван в честь святого Пуда, ученика апостола Петра. Дождливая погода считалась знаком того, что май будет сырым, однако урожай — обильным.
29 апреля — Аринин (Иринин) день
Этот день назван в честь христианской мученицы Ирины (Арины). Осадки связывали с обильным урожаем хлебных культур.
День Зосима-Пчельника — 30 апреля
Зосима почитался покровителем пчел и пчеловодов. Активный вылет пчел из ульев был признаком теплого и урожайного лета, а осадки в этот день сулили удачный год для животноводства и земледелия.
