В Госдуме опровергли обсуждение полного запрета VPN в России
Однако в стране продолжат блокировать сервисы с доступом к деструктивному контенту.
Тема полного запрета VPN-сервисов в России в Государственной думе не поднималась. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред ГД по информационной политике Антон Горелкин.
«Такие инициативы не рассматриваются», — подчеркнул парламентарий.
Депутат также отметил, что сегодня в стране функционирует множество сервисов, соответствующих российскому законодательству, которые играют важную роль для корпоративного сектора.
«Этот инструмент активно используется, ничего лучшего в бизнес-среде не придумано. Поэтому, конечно, запрет VPN-сервисов крайне негативно повлияет на развитие нашей цифровой экономики», — добавил он.
При этом Горелкин уточнил, что Роскомнадзор продолжит блокировать сервисы, предоставляющие доступ к деструктивному контенту. Он заключил, что ведомство «занимается этой работой точечно».
Ранее 5-tv.ru писал о завершении процедуры блокировки Telegram. Сейчас мессенджером невозможно пользоваться без VPN-устройств или прокси-серверов, однако пользователи пока не спешат переходить на другие платформы.
