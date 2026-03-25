Трамп поддержал Орбана в преддверии парламентских выборов в Венгрии

Фото: www.globallookpress.com/Hu Yousong

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава Белого дома намерен и дальше сотрудничать с венгерским премьер-министром для успеха обеих стран.

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «настоящим другом, бойцом и победителем». Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, таким образом поддержав венгерского лидера в предстоящих парламентских выборах.

«Виктор Орбан является поистине сильным и могущественным лидером. <…> Он неустанно борется за свою великую страну и народ и любит их», — написал Трамп.

По словам американского лидера, как и он сам работает на благо США, так и Орбан прилагает большие усилия для развития экономики Венгрии, пресечения нелегальной миграции и обеспечения правопорядка.

Как отметил глава Белого дома, премьер «никогда не разочарует великий народ Венгрии», и он будет продолжать работать с Орбаном для успеха обеих стран.

В Венгрии 12 апреля пройдут всеобщие выборы, на которых будут избраны члены парламента нового созыва и премьер-министр.

До этого, в январе, Виктор Орбан согласился войти в состав созданного Трампом «Совета мира», который будет заниматься вопросами управления сектором Газа.

Как ранее писала газета Politico, Евросоюз опасается, что жесткая конфронтация с Орбаном на саммите могла сыграть ему на руку и превратиться в политическую «ловушку» в преддверии выборов. Более того, стало известно, что зарубежная разведка прослушивала телефон главы МИД Венгрии Петеро Сийярто.

Виктор Орбан назвал эти действия шпионажем и нападением на страну. Как писали венгерские СМИ, в этом могли быть замешаны европейские и украинские спецслужбы, поскольку Будпешт - один из ключевых противников Киева. Назревает международный скандал?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.