В Челябинской области проверяют школу после фотосессии выпускников с автоматом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Необычная постановка для выпускного альбома стала поводом для разбирательства.

В Челябинской области идет проверка после очень креативной фотосессии в одной из местных школ. Там на выпускной ученики придумали такую мизансцену: они на коленях, а сзади преподаватель с автоматом. Идея снимка в том, что «только под угрозой оружия ребят можно загнать в школу». Инициативу поддержала не только учительница, но и родители.

«Классный руководитель собрала их, сплотила и помогает преодолеть подростковые трудности», — сказала представитель родительского комитета Диана Бондарь.

«Шутка превратилась в проблему, которую нам придется решать», — заявил директор Увельской школы № 1 Виктор Новиков.

Неоднозначную идею уже оценивают в региональном министерстве образования. Учителю грозит как минимум дисциплинарная ответственность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX