Фото, видео: © РИА Новости/Нина Зотина; 5-tv.ru

Репортер подчеркнул, что намерен продолжить работу, несмотря на происходящее.

О том, как меняется Пятая республика, сегодня нам рассказал французский журналист Адриан Боке. Он много лет работал в зоне СВО, делал репортажи, которые очень отличались от официальной позиции Парижа по Украине. И вот теперь Франция решила отомстить не только репортеру, но и его семье. О демократических репрессиях в Европе — Адриан Боке.

«Моя семья не имеет никакого отношения к моей работе и не имеет абсолютного никакого отношения к политике. Заявления французского премьер-министра (Себастьяна Лекорню — Прим. Ред.) в Еврокомиссии подвергло смертельной опасности всю мою семью. Некоторые ее члены подверглись нападениям со стороны прокиевски настроенных людей. Меня объявили военным преступником, запретили въезд в Европу, арестовывают все мое имущество, деньги, квартиру. Моя девятилетняя дочь оказалась без жилья, только что забрали дом родителей, отцу 85 лет, через несколько дней все они окажутся на улице. Вы можете нападать на меня, но не на мою семью», — заявил французский журналист Адриан Боке.

Адриан Боке снял десятки репортажей, посвященных событиям в Донбассе.

«Это доказывает, что моя работа чрезвычайно важна, но чрезвычайно неудобна. Я просто показываю правду. Когда Украина атакует Донбасс, Луганск, я иду, снимаю, провожу экспертизу и публикую. Делал это в течение четырех лет. Знаете, несколько лет назад меня пытались убить, чтобы заставить замолчать. Сегодня ЕС вводит против меня санкции снова, чтобы вновь сделать это. Я продолжу свою работу и продолжу говорить правду, чтобы весь мир ее увидел», — указал Боке.

Напомним, что это был корреспондент Адриан Боке. Он уже получил российское гражданство, и сегодня мы записывали его в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX