Без складок и лишних кило: как сохранить упругость кожи при похудении

Правильный рацион — одно из составляющих успешного снижения веса.

Резкое похудение после 35 приводит к обвисанию кожи. О том, в каком ритме следует худеть и что необходимо при этом учитывать, рассказал Газета.ру тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.

По словам эксперта, растягивавшийся годами орган не сможет вернуться в исходное состояние за несколько недель.

«Параллельно нехватка белка и витаминов бьет по синтезу коллагена и эластина, упругость падает еще сильнее. Отсюда и появляются складки на животе, дряблые руки, провисание внутренней поверхности бедер», — уточнил нутрициолог.

При этом возраст играет существенную роль в вопросе похудения. Брабечан отметил, что до 25 лет при умеренном темпе снижения веса кожа часто подтягивается сама, если человек обходился без экстремальных скачков массы.

В диапазоне от 25 до 35 кожа становится менее эластичной, однако при адекватном темпе, силовых тренировках и достаточном количестве белка в рационе все еще хорошо восстанавливается.

Уже в более зрелом возрасте, начиная от 35 лет, худеть нужно аккуратно и медленно, при этом тренировкам и питанию нужно уделять больше внимания. В месяц нужно сбрасывать не более двух-четырех килограммов.

«Все, что сильно выше, особенно без силовых нагрузок, грозит потерей мышц, обвисанием кожи и проблемами с энергией и гормонами», — отметил эксперт.

Чтобы сжигать жир, параллельно сохранив и нарастив мышечную массу, необходимо заниматься силовыми тренировками несколько раз в неделю. Кардио подойдет больше в качестве дополнения.

Отличный вариант — ходьба, велотренажер или плавание. Этим активностям можно уделять по 20–40 минут два-четыре раза в неделю.

Также важно следить за своим рационом. Улучшить состояние клеточных мембран, кожи и гормонального фона помогут жирные сорта рыб, оливковое масло, авокадо, орехи, семена льна и чиа.

Витамин С поспособствует синтезу коллагена. Он содержится в цитрусовых, болгарском перце, ягодах и брокколи. Цинк и медь — в орехах, семенах и цельных зернах. Желатин, костные бульоны и холодец тоже работают как источники аминокислот для коллагена.

«Антиоксиданты из ягод, темно-зеленых овощей, какао и зеленого чая помогают бороться с оксидативным стрессом, который разрушает коллагеновые волокна», — добавил тренер.

Стоит помнить, что привлекательные смузи, салаты-боулы и овощные закуски только создают иллюзию правильности. На самом деле, они вредят здоровью. Они не дают организму достаточного количества энергии и ключевых питательных веществ, которые дают ощущение сытости, восстановления и нормального функционирования пищеварения. Также в подобных «лайфстайл-рационах» может быть критически низкое количество белка, из-за чего человек будет испытывать утомление.

А вот что точно следует добавить в свое питание, — так это авокадо. Плод богат полезными жирами, клетчаткой и микроэлементами. Кроме того, в нем содержатся калий, витамины K, E и C и множество других полезных для организма веществ.

