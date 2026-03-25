Когда-то актриса сама не спросила разрешения у матери на съемки фильма «Вызов».

Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд не пустит свою дочь Аню в космос. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Космическая собака Лида».

«Нет. Но, с другой стороны, кто меня спросит», — спокойно сказала актриса.

По словам Юлии, она бы не хотела, чтобы Аня однажды повторила ее историю. Тогда перед съемками фильма «Вызов» в космосе актриса прошла барокамеру, о чем рассказала маме. Как любой родитель, который волнуется за своего ребенка, она была не в восторге от этой новости.

«Мама когда-то надеялась, что я по здоровью не пройду, у нее была такая надежда. И в какой-то момент после очередного, по-моему, когда я прошла барокамеру, я приехала домой, я говорю: «Я прошла барокамеру». И мама говорит: «Господи, а ведь ты полетишь», — рассказала Пересильд.

Как отметила актриса, в той простой фразе мамы было много боли и печали. Тем не менее, Юлия действовала по принципу «Кто ж его посадит, он же памятник» (фраза из фильма «Джентльмены удачи». — Прим. ред.). Также может поступить и ее дочь Аня.

Сама же юная актриса Анна Пересильд признавалась, что мечтает сыграть в супергеройском кино. На счету 16-летней знаменитости уже имеются такие крупные проекты, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Нежность», «Алиса в стране чудес» и «Летучий корабль».

Только вместо сказочных героев Анне хотелось бы попробовать сыграть роль супергероини — актрису привлекает перспектива с кем-то подраться на съемочной площадке.

