Президент США признал, что решить украинский вопрос оказалось не так просто.

Президент США Дональд Трамп 24 марта в беседе с журналистами в Овальном кабинете заявил, что хотел бы увидеть личную встречу президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского с последующим заключением соглашения. По его словам, стороны находятся на подступах к этому, хотя он уже неоднократно делал подобные прогнозы.

Глава Белого дома признался, что изначально считал украинское урегулирование самой легкой задачей, но на практике оно оказалось куда более сложным. При этом он по-прежнему считает, что Москва и Киев приближаются к выработке договоренностей.

Ранее, 21 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что российская сторона еще на переговорах в Анкоридже демонстрировала готовность к урегулированию, однако американские партнеры начали проявлять нерешительность. Одновременно, по его словам, продолжаются попытки вытеснить Россию с мировых энергетических рынков.

Лавров также отмечал, что достигнутые в Анкоридже договоренности остаются в силе для администрации Трампа, и Москва это подтверждает. При этом он подчеркнул, что признание реалий на месте касается не столько территорий, сколько воли проживающих там людей.

