«Если приходит повестка, то я еду»: ST рассказал о своем отношении к призыву на СВО

Рэпер также высказался о поступке Юрия Шевчука во время Чеченской войны.

Рэпер Александр Степанов, более известный как ST, с 2022 года принял решение отправиться в зону боевых действий в случае призыва. В интервью Марии Чадиной музыкант объяснил, что, будучи сыном военнослужащего, с самого детства был воспитан в духе патриотизма и уважения к военному долгу.

«У нас был разговор с Ассоль (жена артиста. — Прим. Ред.) касательно того, что будет, если придет повестка. Я говорю: „Слушай, ну я не смогу. А куда я денусь?“ Я говорю: „Надо будет ехать“. Все. Ну, тут у нас было принято решение. Что если приходит повестка, то я еду», — отметил Степанов, добавив, что его отец и дед также были военнослужащими.

По словам рэпера, это решение стало для него естественным, так как он всегда воспринимал долг защиты Родины как важную часть своей жизни.

Кроме того, ST рассказал, что восхищается поступком основателем группы «ДДТ» Юрия Шевчука, который в период первой Чеченской войны поехал поддержать солдат. По словам музыканта, это событие произвело на него сильное впечатление, и он был поражен тем, как Шевчук смог подарить людям надежду и поддержку.

«Меня это так пробило. <…> Тогда я подумал: как круто, что человек приезжает и большому количеству людей дарит поддержку, надежду, силу дает», — признался Степанов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер ST записал композицию «Младшая сестренка» для трибьюта группе «Любэ». В этой трогательной песне он поделился личной историей, добавив в нее элементы разговора.

