Даже мелкая оплошность на дороге может обернуться серьезными санкциями.

Автомобилистам напомнили о риске остаться без водительского удостоверения из-за проблем с регистрационными знаками. Специалисты Роскачества пояснили в беседе с RT, что ответственность может наступить не только за их неправильное размещение, но и за банальную нечитаемость.

Эксперты указали, что в темное время суток поводом для штрафа станет ситуация, когда задний номер невозможно разобрать с расстояния примерно 20 метров. Нарушением считается даже отсутствие видимости одной буквы или цифры. Днем такие требования распространяются уже на оба номерных знака — как передний, так и задний.

Вопросы, связанные с нечитаемыми регистрационными табличками, регулируются статьей 12.2 КоАП РФ. В стандартной ситуации водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

Однако, если инспектор установит, что номер был намеренно загрязнен или скрыт, наказание может стать гораздо жестче: сумма взыскания увеличится до 5000 рублей, а также возможно лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

