Помогал внуку: пенсионера придавило машиной после столкновения со скорой помощью

Фото: www.globallookpress.com/Bruce Cotler

Причиной аварии могли стать сложные погодные условия.

В США 66-летний Джон Картер Мартин остановился на дороге, чтобы помочь своему внуку — 17-летнему Коннору Ли Скуну. Подросток ехал за рулем автомобиля Toyota Camry, который неожиданно сломался прямо на трассе. О трагичной развязке этой истории сообщило издание People.

Пока родственники находились возле машины, в них на высокой скорости врезался автомобиль скорой помощи. От мощного столкновения легковушку отбросило вперед, и обоих мужчин придавило кузовом.

Полученные травмы оказались для пенсионера смертельными — врачи не смогли спасти его жизнь. Подростка срочно доставили в больницу вертолетом санитарной авиации. Медики выявили у него серьезные повреждения, включая разрыв селезенки, перелом ключицы и многочисленные раны. Операция длилась несколько часов, после чего состояние юноши стабилизировалось.

По предварительным данным, одной из причин аварии могли стать сложные погодные условия: в момент происшествия на дороге стоял густой туман и шел сильный дождь, значительно ухудшавший видимость.

Правоохранительные органы продолжают разбираться в деталях случившегося. Вопрос о возможных обвинениях пока остается открытым и будет решен после завершения расследования.

