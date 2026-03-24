«Аналитика рулит»: Марина Белова про популярность сериала «След» у зрителей

Марина Белова: Пятый канал производит около тысячи эпизодов сериалов за год

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

«Медиалогия» представила топ-100 самых популярных многосерийных проектов 2025 года, где главный хит Пятого канала занял третье место.

Пятый канал производит около тысячи эпизодов сериалов за год. Об этом рассказала заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова в разговоре с корреспондентом «Известий» Максимом Приходой.

«Аналитика рулит», — сказала Белова, комментируя лидирующие позиции сериала «След».

Главный хит Пятого канала, сериал «След», занял почетное третье место в Российском рейтинге сериалов от компании «Медиалогия». Как считает заместитель генерального директора телеканала, успех проекта заключается в понятных для зрителей героях.

В сериале поднимается тема социальной справедливости, а также соблюдается принцип, по которому «зло всегда будет наказано». Это те герои, которые живут рядом с каждым из нас в любом регионе страны, и с ними происходят разные приключения.

«Пятый канал — это локомотив детективных историй. Сейчас в год мы производим около 1000 эпизодов. <…> Каждую неделю выходит десять премьер, поэтому для нас все очевидно», — сказала она.

Белова отметила, что проекты Пятого канала фигурируют не только в рейтинге от «Медиалогии». По ее мнению, самое главное — понимать интересы целевой аудитории.

«Медиалогия» 24 марта представила Российский рейтинг сериалов. Первым его релизом стал топ-100 самых популярных многосерийных проектов 2025 года.

Для расчета было изучено более тысячи сериалов, вышедших в 2025 году с января по декабрь. Были проанализированы данные о поисковых запросах из различных систем, просмотры на ТВ и онлайн, а также активности аудитории в социальных медиа.

В общей сложности учитываются 19 разных параметров, а единицей измерения стало количество баллов, которые вычисляются при помощи математической формулы, где присутствуют все эти компоненты.

