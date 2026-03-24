«Снимаю шляпу»: продюсер Королев о Российском рейтинге сериалов от «Медиалогии»

Анализ больших данных дает индустрии возможность ориентироваться на реальные предпочтения аудитории.

Новый российский рейтинг сериалов от «Медиалогии» может стать важным инструментом для производителей контента и помочь точнее понимать интересы аудитории и принимать решения при создании проектов. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал продюсер Максим Королев.

По его словам, анализ больших данных позволяет выявить, какие актеры, темы, режиссеры и даже локации вызывают наибольший интерес у зрителей. Такой срез информации, как отметил продюсер, дает возможность индустрии ориентироваться на реальные предпочтения аудитории.

«Мне, как производителю, это очень интересно посмотреть — какие артисты более смотрибельные, темы, режиссеры, локации. <…> Имея срез больших данных, мне, как производителю, это поможет принимать решения», — сказал Королев.

Особое внимание Королев уделил успеху сериала «След», который вошел в тройку самых популярных проектов 2025 года и стал лидером среди российских многосерийных фильмов. Продюсер признал, что создателям проекта удалось выстроить уникальную и долговечную франшизу, способную удерживать интерес зрителей на протяжении тысяч серий.

«Я „снимаю шляпу“ перед продюсерами „След“. Я бы сам хотел, но у меня не получается, а у ребят получается, придумать такую франшизу, которая бы работала, выдерживала 3000 серий», — отметил он.

Также он подчеркнул, что за последние годы качество отечественного контента заметно выросло, и в данный момент российские сериалы способны конкурировать с зарубежными, из-за чего сам Королев чаще выбирает именно их.

Рейтинг от «Медиалогии» сформировали на основе комплексного анализа. Так, при его составлении учитывались поисковые запросы, телевизионные и онлайн-просмотры, а также упоминания в СМИ и соцсетях. Всего применялись 19 различных показателей, на основе которых каждому проекту присваивали баллы.

Наибольшее количество очков набрал сериал «Игра в кальмара», получив более 42 тысяч баллов, тогда как «Ходячие мертвецы», занявшие 13-е место, набрали свыше 7,7 тысячи. При этом в списке 100 самых популярных сериалов 60% составили российские проекты, что отражает высокий интерес аудитории к отечественному производству.

