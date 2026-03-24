Гендиректор «Медиалогии» рассказала об уникальности Рейтинга российских сериалов

Рейтинг российских сериалов является уникальным проектом «Медиалогии». Об этом 5-tv.ru заявила генеральный директор компании Ирина Соломатина.

«Сегодня здесь проходит презентация рейтинга российских сериалов, основанных на продукте, который мы разработали для оценки популярности сериалов во всех средах и аудиториях», — отметила она.

Рейтинг призван стать полезным как для профессионалов индустрии, инвестирующих в медиапроекты, так и для широкой аудитории, стремящейся оценить популярность или качество сериалов. Особенность нового продукта «Медиалогии» заключается в комплексной системе анализа пользовательского взаимодействия: учитываются просмотры на телевидении и онлайн-платформах, а также обсуждения сериалов в интернете.

В рамках презентации компания представила первый релиз Российского рейтинга сериалов — топ-100 самых популярных проектов 2025 года. Методика расчета рейтинговых баллов включает 19 различных параметров. Система анализирует поисковые запросы, фактическое время просмотра на ТВ и онлайн-сервисах, а также активность обсуждений в социальных сетях.

