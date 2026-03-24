В Норвегии сочли иррациональным курс ЕС на отказ от российского газа

Профессор Дизен назвал политику ЕС по отказу от газа из РФ иррациональной

Перейти в Дзен



Сокращение поставок энергоресурсов ведет к росту влияния Вашингтона на европейский рынок.

Политика стран Европейского союза по отказу от поставок газа из России носит иррациональный характер и усиливает зависимость региона от США. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Свое мнение он опубликовал в социальной сети X.

«Некомпетентность европейских лидеров стала главной угрозой для континента. <…> Для европейских лидеров энергетическая безопасность означает отказ от дешевой и надежной российской энергии и чрезмерную зависимость от американской энергетики», — высказался Дизен.

Дизен подчеркнул, что подобная стратегия, по его оценке, формирует дополнительные рычаги влияния Вашингтона. В условиях растущей зависимости Соединенные Штаты, как считает аналитик, получают возможность воздействовать на европейские страны через энергетический фактор, включая потенциальное сокращение поставок.

Ранее 5-tv.ru сообщал о резком росте цен на газ в Европе на фоне атак Израиля по объектам энергетической инфраструктуры Ирана и ряда стран Ближнего Востока. Стоимость топлива приблизилась к уровню 900 долларов за тысячу кубометров: фьючерсы на поставки с хаба TTF с исполнением через месяц достигали порядка 862 долларов.

