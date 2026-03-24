«Не гнаться за хайпом»: Матвиенко призвала сохранять уникальное театральное наследие России

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Классическое искусство сталкивается с новыми вызовами, но остается популярным.

О будущем российского театра говорили сегодня в Москве. В Совете Федерации прошла встреча с ведущими деятелями искусства. Валентина Матвиенко подчеркнула, что в разные периоды истории именно театр был одним из стержней «мягкой силы» нашей страны. И отметила, что, несмотря на внешнее давление и откровенно русофобскую политику многих стран, отменить или запретить русскую культуру за рубежом просто невозможно. Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов объяснит, почему.

Лучшей даты для встречи с выдающимися театральными деятелями страны, кажется, придумать сложно. 25 марта в России отмечается День работника культуры. В эту пятницу — Всемирный день театра. В общем, поводов достаточно. Да и разговор оказался весьма откровенный.

Все же помнят вот это крылатое из 1970-х про то, что театров вскоре не будет, а будет сплошное телевидение? Сейчас для сотрудников сцены новый вызов — медиа, нейросети, цифровой мир. Как завлечь зрителя, особенно молодого? Современных постановок пока немного, но вскоре станет больше. Главное, подчеркнула Валентина Матвиенко, не опускаться до пошлости. В нулевых проходили, не прижилось.

«Безусловно, нужно сохранять наше уникальное творческое наследие и высокий авторитет отечественных театров в глазах зрителей, не гнаться за дешевым и сиюминутным хайпом, жертвуя качеством спектаклей.», — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кстати, Союзу театральных деятелей в этом году 150 лет. Большому театру — 250, а Александринскому в Петербурге — 270. Это ли не показатель качества.

В России сегодня 663 государственных театра. В прошлом году их посетили более пяти с половиной миллиона зрителей. То есть интерес не падает. Да и профессия актера и режиссера популярна.

«Ежегодно остается высоким конкурс на актерское искусство и режиссуру. 49 человек на место — артисты театра и кино, и 37 человек на место — режиссура театра, кино и телевидения», — сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Но есть и проблемы. Начиная от зарплат работников театров в селах — им предложили дать льготы, например, как у земских врачей и учителей. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и московского «Современника» Владимир Машков рассказал, что многие театры в стране хотят выступить перед нашими бойцами в зоне СВО и сталкиваются с непонятными сложностями.

«Ребята говорят: „Мы хотим ехать, мы готовы выступать, но не знаем, куда обратиться“. Непонятно, с кем согласовывать выезды, кто отвечает за безопасность, допустим, как попасть в госпиталь, чтобы поддержать ребят», — сообщил народный артист России Владимир Машков.

«Ну это безобразие, если это так. Коллеги, вот десять дней срок отработать, доложить системно и проинформировать Союз театральных деятелей», — поручила Валентина Матвиенко.

Впервые с момента своего назначения о новой должности худрука МХАТ имени Горького рассказал народный артист Сергей Безруков. Отвечая на вопрос «Известий», он сообщил, что оставлять Губернский театр, в котором проработал 13 лет, не собирается. А вот организовать что-то совместное — ждите.

«Удалось на новой должности уже оценить масштабы работ в Театре Горького?» — спросил журналист.

«Я могу сказать, что еще пока большая сцена не готова. Поэтому говорить о планах я еще пока воздержусь. О планах будем говорить чуть позже. Московский Художественный театр Горького с потрясающими традициями и историей, конечно же — это совершенно уникальное, уникальное событие, которое произошло в моей жизни», — рассказал Сергей Безруков.

На встрече обсудили крупные проекты. В этом году в России их планируется сразу несколько. Например, «Театральный поезд». В мае два состава с актерами отправятся в Москву — один из Севастополя, второй из Владивостока. И по дороге будут останавливаться в городах. Всего 44 населенных пункта, где обещают грандиозные мероприятия.

