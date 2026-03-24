«Неадекватно реагирует»: Лавров осудил позицию МАГАТЭ по Ближнему Востоку

Лавров заявил об отсутствии реакции МАГАТЭ на угрозы на Ближнем Востоке

Из-за действий США и Израиля под ударом оказались объекты ядерной энергетики Ирана, находящиеся под гарантиями агентства.

Реакция руководства Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на угрозы ядерной безопасности на Ближнем Востоке является неадекватной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда имени Горчакова.

Глава МИД заявил, что действия США и Израиля поставили под угрозу высшее руководство Ирана, гражданскую инфраструктуру и объекты ядерной энергетики, защищенные гарантиями МАГАТЭ.

«Причем руководство МАГАТЭ как-то очень, я бы сказал, неадекватно реагирует на прямые угрозы, которые создаются в результате развязанной агрессии для ядерной безопасности», — отметил Лавров.

Министр отметил, что с конца февраля наблюдается усиление военного напряжения, что уже вызвало дестабилизацию в странах Залива и оказывает влияние на весь Ближний Восток. По его мнению, происходящее представляет опасность не только для региональной, но и для глобальной безопасности.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый же день под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а затем и ядерная инфраструктура.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев 23 марта сообщил, что ситуация на иранской АЭС «Бушер» сложная, но управляемая, а третья волна эвакуации сотрудников-россиян с электростанции начнется на этой неделе.

