Прозрачность рынка: Косарим о Российском рейтинге сериалов от «Медиалогии»

Директор по контенту Wink объяснил, что рождает ложное ощущение между продвижением контента и его непосредственным потреблением.

Российский рейтинг сериалов «Медиалогии» позволяет увидеть, какие проекты на самом деле популярны у зрителей. Такими впечатлениями поделился директор по контенту Wink Александр Косарим в беседе с 5-tv.ru на презентации рейтинга.

Мы живем в мире больших маркетинговых бюджетов и информации, которая нас давит с разных сторон. Порой это рождает ложное ощущение между тем, как непосредственно контент потребляется и как он маркетируется, говорит Косарим.

«Иногда маркетинг очень большой, а потребление на самом деле не очень большое. Мне кажется, вот этот диссонанс, он здесь как раз-таки решается. Ты можешь реально увидеть, что является популярным», — говорит директор по контенту Wink.

Косарим привел в пример сериал «След», который занял в рейтинге топ-100 самых популярных сериалов 2025 года третье место. Он не ожидал, что проект попадает в пятерку лидеров практически в каждом месяце.

«Безусловно, это крупный проект. Но я не думал, что он настолько действительно большой и влияющий на аудиторию», — говорит он.

Директор по контенту Wink считает, что любой подобный рейтинг, за которым стоят какие-то данные и методология, они делают рынок более прозрачным и понятным для всех игроков, которые желают на нем развиваться эффективно.

Компания «Медиалогия» 24 марта представила Российский рейтинг сериалов. Первым его релизом стал топ-100 самых популярных многосерийных проектов 2025 года.

Для расчета было изучено более тысячи сериалов, вышедших в 2025 году с января по декабрь. Были проанализированы данные о поисковых запросах из различных систем, просмотры на ТВ и онлайн, а также активности аудитории в социальных медиа.

В общей сложности учитываются 19 разных параметров, а единицей измерения стало количество баллов, которые вычисляются при помощи математической формулы, где присутствуют все эти компоненты.

