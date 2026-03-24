Иран не спит: военный эксперт оценил вероятность удара ракет Тегерана по Лондону

Юрий Кнутов напомнил, что расстояние от Тегерана до британской столицы составляет около четырех тысяч километров.

Иран обладает дальнобойными ракетами, которые теоретически способны достичь Лондона. Об этом заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

«Если расстояние четыре тысячи километров между Тегераном и Лондоном, то ракета может долететь. До базы в Шотландии, которая севернее, может, и не долетит, но по Лондону теоретически может», — заявил Кнутов.

По словам эксперта, Иран продолжает модернизацию своего ракетного арсенала. Страна уже испытывала свои снаряды в боевых условиях. Один из них упал, по другому была применена ракета-перехватчик SM-3.

Кнутов подчеркнул, что Иран "не спит", а активно совершенствует вооружение. По оценке эксперта, в ближайшее время Тегеран может получить ракеты дальностью от пяти до семи тысяч километров. При этом он не исключил, что такие разработки уже существуют, но не афишируются.

Иран 21 марта выпустил две баллистические ракеты средней дальности по американо-британской военной базе Диего-Гарсия, расположенной в Индийском океане на расстоянии около четырех тысяч километров от иранской территории. База является совместным объектом США и Великобритании и играет ключевую роль в обеспечении их военного присутствия в Индийском океане и на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран продолжит боевые действия до полной отмены всех экономических ограничений. При этом Тегеран не станет обсуждать прекращение конфликта без выплаты компенсаций за нанесенный ущерб.

