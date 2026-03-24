В РФ запретили устанавливать испытательный срок для мам с детьми младше трех лет

Данный закон направлен на защиту трудовых прав женщин.

В России запретили устанавливать испытательный срок для женщин с детьми младше трех лет при устройстве на работу Об этом сообщили на официальном сайте Госдумы России.

Данный закон был принят на пленарном заседании во втором и третьем чтениях. По нему работодатели больше не могут включать в договор с молодыми мамами пункт об испытательном сроке.

В Госдуме подчеркнули, что изменения дополнительно защитят трудовые права женщин, возвращающихся к профессиональной деятельности после декретного отпуска.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в Госдуме предложили смягчить условия для семейной ипотеки. Новые нормы могут распространить и на родителей в возрасте до 16 лет. Кроме того, данный займ может стать доступен и тем, чьи дети уже достигли семилетнего возраста. Также поднимается вопрос об отмене первоначального взноса. Пока по льготной ставке необходимо сразу выплатить 20% от цены, что является непосильной задачей для многих россиян.

