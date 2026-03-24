Мать телеведущей не оценила подарок, который знаменитость преподнесла младшей наследнице.

Младшая дочь блогера и телеведущей Ксении Бородиной Теона напугала бабушку новой игрушкой. Об этом сообщило издание 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети знаменитости.

Бородина подарила наследнице необычную куклу — реалистичную копию маленького поросенка. Ее младшей дочери нравятся минипиги — карликовые свиньи, но заводить реальное животное ведущая пока не готова. Поэтому она заказала за границей максимально похожую игрушку.

Однако такой подарок оценили не все члены семьи знаменитости. Когда Теона пришла показать куклу бабушке, матери Ксении, та испугалась, приняв ее за живую.

«Что, натуральная, что ли? Какая страхолюдина! Ой, ужас какой-то! Мамочка», — восклицала родительница Бородиной.

Поклонники блогера разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от этой игрушки. Некоторые даже поинтересовались, где приобрести такую же. Другие, напротив, посчитали такую куклу плохим подарком.

Однако больше всего подписчиков телеведущей впечатлила реакция женщины.

«Мне всегда нравится реакция мамы»;

«Спасибо Вашей маме за возможность от души посмеяться»;

«У бабушки самая лучшая реакция», — отметили интернет-пользователи.

