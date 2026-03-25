Для путешествий туристы в основном выбирают страны с упрощенным въездом и прямым авиасообщением.

Российские туристы стали чаще выбирать европейские направления на майские праздники, а спрос на поездки в Европу увеличился примерно на 20 процентов. Об этом пишет НСН со ссылкой на слова вице-президента Российского союза туроператоров Дмитрия Горина.

По его словам, рост интереса наблюдается даже на фоне сложностей с оформлением виз и длительных сроков ожидания. В этих условиях путешественники чаще соглашаются на маршруты с пересадками, которые остаются востребованными.

При этом лидером по количеству бронирований остается Турция. Также популярностью пользуются Египет, Таиланд, Вьетнам, Китай, Шри-Ланка и Мальдивы. Эксперт отметил, что туристы в основном выбирают страны с упрощенным въездом и прямым авиасообщением, особенно на фоне ограничений в ряде государств Ближнего Востока.

К тому же Горин подчеркнул, что майские праздники традиционно сопровождаются высоким спросом, поэтому откладывать бронирование не стоит. Он обратил внимание на колебания валютных курсов и введение некоторыми авиакомпаниями топливных сборов, связанных с ростом цен на авиационное топливо.

Несмотря на это, на рынке все еще сохраняется достаточное количество предложений, а спрос продолжает постепенно восстанавливаться и расти.

До этого представители туротрасли сообщали и о высокой загрузке российских курортов. Так, уровень бронирования в Крыму на майские праздники уже достиг около 60 процентов и может увеличиться до 80 процентов и выше. Кроме того, участники рынка отмечали интерес к менее традиционным направлениям. В частности, туристам предлагают поездки в КНДР с разнообразными форматами отдыха, среди которых горнолыжные курорты и пляжные туры.

Как ранее писал 5-tv.ru, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко указал на привлекательность «Золотого кольца». Текущие показатели подтверждают значительный интерес путешественников к историческому маршруту.

