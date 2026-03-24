«Лидирующие позиции»: Патрушев об экспорте российских продуктов в 2025 году

Патрушев: в 2025 году РФ экспортировала продуктов более чем на 41 млрд долларов

Наша страна поставляет сельскохозяйственные товары более чем в 160 государств.

В 2025 году Россия экспортировала продовольствия более чем на 41 миллиард долларов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по развитию экспортного потенциала российской аграрной продукции.

«По итогам 2025 года объем экспорта превысил 41 миллиард долларов. В том числе на 22% увеличились продажи рыбы и морепродуктов, порядка 20% прибавила мясо-молочная группа, на 14% выросли поставки кондитерских изделий. Наша страна сохраняет лидирующие позиции в торговле пшеницей, рыбой и подсолнечным маслом», — отметил Патрушев.

Он также добавил, что география экспорта нашей продукции охватывает более 160 стран. 90% от всего поставляемого объема идет в дружественные страны. Все это позволяет России вносить значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

Кроме того, наблюдается расширение экспортного ассортимента.

Вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на все внешнеполитические вызовы и обстановку на мировом рынке, Россия все еще остается надежным торговым партнером и поставщиком сельхозпродуктов.

Патрушев также уточнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить объем экспорта до показателей, которые в денежном эквиваленте должны достичь 55 миллиардов долларов. Для этого необходимо консолидировать усилия органов власти и бизнеса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что удмуртские аграрии за год увеличили экспорт в полтора раза. Продукция поставляется даже в отдаленные страны, например, в Саудовскую Аравию или Египет.

