Уберет все «сбои» в организме: как с помощью воды улучшить самочувствие

Эксперт рассказала, почему употребление воды жизненно необходимо

Употребление чистой питьевой воды способствует снижению уровня сахара в крови. Об этом рассказала терапевт, заведующая центром здоровья Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Ольга Блинкова в беседе с aif.ru.

Хоть вода и не заменит лекарства, но поможет тем, кто склонен к повышению уровня глюкозы. Так как кровь на 80% состоит из воды, в случае нехватки воды в нашем организме снижается и объем крови.

При этом концентрация глюкозы возрастает. Это в свою очередь приводит к частому мочеиспусканию, что еще больше усиливает обезвоживание. Единственный способ разорвать этот замкнутый круг — пить чистую воду.

Улучшение работы почек

Если человек соблюдает норму воды в день, то почки будут работать хорошо и могут выводить из организма с мочой излишки глюкозы и другие продукты метаболизма. Если пить мало воды, все останется в крови. Норму воды в день рассчитать легко — нужно 30 миллилитров на один килограмм массы тела. При этом речь идет именно о чистой воде, а не о различных напитках.

Нейтрализует стресс

Если человек пьет мало воды, у него в организме вырабатывается больше кортизола и вазопрессина — обычно они выбрасываются на фоне стрессовых ситуаций.

Если кортизол сохраняется в крови длительное время, то он может повышать уровень сахара в крови. При этом вазопрессин регулирует водный баланс организма и, в случае уменьшения общего объема крови, он также дает «сбой» и выводит с мочой еще больше воды.

Контроль веса

Если заменить сладкие напитки на воду, то вы начнете худеть. К тому же вода займет место в желудке, тем самым уменьшив аппетит. По этой причине перед приемом еды следует выпить стакан воды.

