Двойной удар: чем опасны шампанское и десертные вина
Нарколог Тюрин: из-за пузырьков в шампанском спирт поступает в кровь быстрее
Из-за особенностей этих напитков человеку тяжелее контролировать объем выпитого алкоголя.
Пузырьки в шампанском удваивают опасность данного алкогольного напитка. Об этом изданию Lenta.ru рассказал нарколог Андрей Тюрин.
«Игристые вина, в том числе шампанское, опасны наличием углекислоты. Пузырьки газа раздражают слизистую желудка, расширяют сосуды и доставляют спирт в кровь с утроенной скоростью», — уточнил врач.
Он также добавил, что в этих напитках содержатся сахар и кислоты. Данные элементы вызывают в кишечнике брожение, что приводит к сильной интоксикации и является причиной тяжелого похмелья.
Также двойную опасность несут десертные вина — портвейн или вермут, отметил эксперт. Дело в том, что они обманчивы. Сладость перебивает вкус спирта, и человек может даже не заметить, как выпьет целую бутылку крепленого вина. То есть в его организм попадет доза этана, содержащаяся в 150-200 граммах водки.
Тюрин напомнил, что эти напитки могут спровоцировать скачки инсулина из-за сахара в составе и сильно увеличить нагрузку на поджелудочную железу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что употребление алкоголя не улучшит качество сексуальных отношений и не сделает их ярче. На начальном этапе опьянения может возникнуть чувство легкости и раскованности. Но при этом спирт подавляет проведение нервных импульсов, что приводит к проблемам с эрекцией.
