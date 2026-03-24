Двойной удар: чем опасны шампанское и десертные вина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Из-за особенностей этих напитков человеку тяжелее контролировать объем выпитого алкоголя.

Пузырьки в шампанском удваивают опасность данного алкогольного напитка. Об этом изданию Lenta.ru рассказал нарколог Андрей Тюрин.

«Игристые вина, в том числе шампанское, опасны наличием углекислоты. Пузырьки газа раздражают слизистую желудка, расширяют сосуды и доставляют спирт в кровь с утроенной скоростью», — уточнил врач.

Он также добавил, что в этих напитках содержатся сахар и кислоты. Данные элементы вызывают в кишечнике брожение, что приводит к сильной интоксикации и является причиной тяжелого похмелья.

Также двойную опасность несут десертные вина — портвейн или вермут, отметил эксперт. Дело в том, что они обманчивы. Сладость перебивает вкус спирта, и человек может даже не заметить, как выпьет целую бутылку крепленого вина. То есть в его организм попадет доза этана, содержащаяся в 150-200 граммах водки.

Тюрин напомнил, что эти напитки могут спровоцировать скачки инсулина из-за сахара в составе и сильно увеличить нагрузку на поджелудочную железу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.