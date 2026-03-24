Изуродовал на всю жизнь: пьяный мужчина бросил в лицо ребенку горящую тряпку

В Свердловской области пьяный мужчина бросил в лицо ребенку горящую тряпку

Он причинил вред мальчику из-за конфликта с его матерью.

В Свердловской области вынесли приговор жителю поселка Буланаш, который во время конфликта с гражданской супругой причинил тяжелые травмы ее маленькому сыну. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Суд назначил 43-летнему мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следствие установило, что фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. В разгар ссоры он вышел на балкон, взял тряпку, пропитал ее ацетоном и поджег.

Затем мужчина бросил горящую тряпку в пятилетнего мальчика. Ребенка срочно доставили в больницу с термическими ожогами лица. Медикам удалось спасти мальчика, однако после заживления на голове и лице у него остались заметные рубцы.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, сопровождавшемся неизгладимым обезображиванием лица малолетнего и применением предмета, использованного как оружие. Вину он признал лишь частично.

Портал E1.RU уточнил, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

