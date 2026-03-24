«Гвозди в глазницах»: тайна жуткого ритуала потрясла ученых в Риме

В Риме обнаружили ужасающие захоронения с гвоздями в глазницах умерших

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Древние жители, вероятно, боялись возвращения похороненных людей.

Археологи, казалось бы, уже изучили Рим вдоль и поперек, однако новые открытия продолжают удивлять. Во время исследований крупного некрополя возле старинной дороги Виа Остиа специалисты наткнулись на ранее неизвестный сектор захоронений позднеантичного периода.

Как сообщили в службе памятников Рима, могилы сразу вызвали множество вопросов. Останки находились не в оссуариях, как это часто практиковалось, а были захоронены непосредственно в земле. При этом рядом располагались как богатые погребения, так и крайне скромные.

Но главное — многие скелеты оказались пронзены гвоздями. Металлические штыри находили между ребрами и даже в глазницах. Ученые сначала предположили казни, однако социальный статус умерших сильно различался, что противоречило строгой римской системе наказаний.

Страх перед «возвращением» мертвых

Антропологический анализ показал, что гвозди вбивали уже после смерти. Это навело исследователей на мысль о древних суевериях, связанных со страхом перед возвращением умерших. Подобные находки ранее фиксировались и в других странах Европы — например, в Польше, Болгарии и Хорватии.

Тем не менее гипотеза о «вампирских» ритуалах оказалась лишь частью объяснения. Историки напомнили, что в римской традиции гвоздям приписывали особую магическую силу.

«По римским верованиям, восходящих к более ранним этрусским традициям, гвозди — действительно мощные магические предметы. Их функция — закрепление и защита — символически переносилась римлянами в духовное измерение», — говорится в опубликованной по результатам раскопок статье.

В культовой практике это выражалось в стремлении защитить тело от осквернения и окончательно «закрепить» душу в загробном мире. Даже в повседневной жизни римляне носили гвозди как своеобразные обереги.

Проклятия на табличках

В некоторых случаях ритуал приобретал и более мрачный смысл. Археологи напомнили о раскопках в древнем городе Сагалассосе, где тела умерших засыпали гвоздями, а затем запечатывали могилы известью и специальными плитками — дефиксионами.

На таких табличках выцарапывали проклятия и имена покойников, считавшихся нечестивцами. Иногда их дополнительно прокалывали гвоздями, словно скрепляя соглашение с потусторонними силами.

Подобные артефакты нашли и в некрополе у Виа Остиа. Исследователи пришли к выводу, что там хоронили не только благочестивых людей, но и тех, кого обвиняли в пороках или преступлениях.

«Это означает, что здесь были погребены не только те, кто вел благочестивую земную жизнь, но также и те, кто совершил нечто порочное или преступное. А главное — то, за что придется расплачиваться даже после смерти», — констатировали в отчете итальянские ученые.

Тайна, которую еще предстоит разгадать

Любопытно, что на большинстве табличек упоминались не серьезные преступления, а вполне обыденные человеческие слабости. Возможно, на формирование этих представлений уже влияло распространявшееся христианство.

Однако окончательные выводы делать рано: новый сектор некрополя исследован лишь частично. Археологи рассчитывают продолжить раскопки в следующем сезоне — возможно, они откроют еще больше пугающих деталей о погребальных практиках древних римлян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.