«Открытый и доступный»: кинокритик о Российском рейтинге сериалов от «Медиалогии»

Кинокритик Никулин: в первой двадцатке популярных в России сериалов есть комедии и триллеры

Первые три строчки списка заняли проекты «Игра в кальмара», «Очень странные дела» и «След».

В первую двадцатку Российского рейтинга самых популярных сериалов 2025 года, созданного компанией «Медиалогия», вошли отечественные ситкомы, зарубежные триллеры и турецкие мелодрамы (полный список представлен на сайте организации). Кинокритик «Известий» Николай Никулин рассказал о важности проекта.

«Российский рейтинг, который представили ведущие российские медиаменеджеры, — это открытый, доступный и единственный в своем роде инструмент, помогающий ориентироваться в мире сериалов как зрителям, так и экспертам», — подчеркнул он.

Самым популярным сериалом 2025 года стал корейский хит «Игра в кальмара», второе место — у мистической истории «Очень странные дела», третью строчку занял сериал «След». В первой десятке расположились и другие отечественные проекты — детектив «Фишер» и музыкальная драма «Ландыши».

Каждый сериал получает определенное количество баллов, исходя из данных 19 разных метрик. Так, при помощи математической формулы «Игра в кальмара» получила 42 861 балл, а триллер «Ходячие мертвецы», оказавшийся на 13-м месте, — 7767 баллов.

Ранее руководитель по развитию продукта «Медиалогии» Владислав Стратонников рассказал, как создавался рейтинг. При анализе специалисты отслеживают более ста тысяч изданий СМИ и свыше трех миллиардов аккаунтов в социальных сетях, обрабатывая ежедневно 500 тысяч публикаций и более 100 миллионов сообщений.

