В Калининградской области расширят центр реабилитации для участников СВО

Фото, видео: правительство Калининградской области; 5-tv.ru

Глава региона рассказал президенту и о других мерах поддержки бойцов спецоперации и их семей.

В Калининградской области почти в два раза увеличили финансирование поддержки участников специальной военной операции. О мерах помощи бойцам и членам их семей Владимиру Путину доложил губернатор региона.

Алексей Беспрозванных рассказал, что более 80% военнослужащих, которые вернулись домой к мирной жизни, уже нашли работу. Кроме того, местные власти планируют расширить центр медицинской реабилитации для участников СВО.

Отдельное внимание уделили вопросам здравоохранения, и в первую очередь — оснащению скорой помощи.

«Нужно обратить особое внимание на укомплектованность бригад скорой помощи», — подчеркнул Владимир Путин.

«Да. По укомплектованности бригад скорой помощи. В 2024 году, как только приехал в регион, сразу обратил на это внимание. За 2025 год своим решением выделил, специально повысил заработную плату, укомплектовали мы бригады на 46 человек.

Но, кроме того, есть еще один важный момент: помимо укомплектования — это сами „скорые помощи“, то есть обновление подвижного состава. За два года хочу, чтобы мы полностью обновили весь подвижной состав. Обязательно уделяем этому внимание», — ответил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Также на встрече обсудили вопросы промышленности, сельского хозяйства, образования и транспортной системы региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.