Отвлекающий маневр? Зачем Трампу история о якобы переговорах с Ираном

В Тегеране называют контакты с Вашингтоном фейком.

Многие сейчас вообще опасаются, что история с переговорами — это новая многоходовка Трампа с целью расколоть иранские элиты. Ведь прямо перед началом этой войны на Ближнем Востоке американцы уже использовали переговоры как отвлекающий маневр.

Несмотря на слова американского лидера о приверженности к дипломатии, к Персидскому заливу приближаются корабли США с морпехами на борту. Прибудет это подкрепление уже в пятницу. Но какую игру затеял американский президент на этот раз — знает корреспондент «Известий» Мария Коровина.

В мире давно привыкли к тому, что у Трампа — семь пятниц на неделе, но пятница грядущая самим же главой Белого дома со всей серьезностью объявлена «днем икс». Когда или пан, или пропал. До этого срока американцы, как они сами заявляют, приостановили удары по Ирану. Вот официальная причина.

«Чтобы определить, можно ли достичь более широкого соглашения, у нас были очень хорошие переговоры. Очень, очень хорошие переговоры. Вы должны понимать, я знаю, вся моя жизнь была посвящена переговорам. С Ираном мы ведем переговоры уже долгое время. И на этот раз они настроены серьезно», — заявил президент США Дональд Трамп.

Примечательно, что во время произнесения этих слов Трампом, на фоне очень странной инсталяции из коробок и оружия, надежда и опора американских ВМС — авианосец «Джеральд Форд» — неторопливо заходил на ремонт на критскую базу.

На борту флагманского корабля что-то загорелось, будут чинить, и управиться должны как раз к выходным. Одновременно десантные корабли «Триполи», «Новый Орлеан», а с ними несколько тысяч морпехов — все ближе к Ормузскому проливу.

«Тысячи морских пехотинцев США, как ожидается, прибудут на Ближний Восток в пятницу, по словам двух американских чиновников — в тот же день, который президент Трамп установил как крайний срок для Ирана, чтобы тот вновь открыл Ормузский пролив», — сообщает The Wall Street Journal.

Вся эта армада нужна Пентагону, чтобы перейти к наземной операции против Ирана. А дипломатия тут похожа на ширму. Отвлекающий маневр Трампа — еще из его девелоперского бэкграунда.

Логичными представляются и многочисленные вбросы о том, с кем именно из Тегерана сейчас усиленно консультируются. Внезапно Штаты на сцену вывели спикера иранского парламента. Тот, разумеется, факт переговоров и участия в них отрицает.

«Никаких переговоров с США не проводилось. Фейковые новости направлены на манипулирование финансовыми и нефтяными рынками и являются попыткой выбраться из болота, в котором застряли США и Израиль», — заявил спикер парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф.

То ли идут переговоры, то ли нет — в тумане войны не разглядеть. Если все вдруг срастется, Трамп объявит о великой победе американской дипломатии. На случай тупика — поиск козлов отпущения уже начался.

«Пит, я думаю, ты был первым, кто высказался. Ты сказал: давайте сделаем это», — обратился Трамп к главе Пентагона.

Действия Трампа по деэскалации в американском Сенате называют шагом, направленным на стабилизацию рынков. Если вдуматься, то возобновлять удары именно в пятницу, когда эти самые рынки закрыты, будет логичнее всего. В Израиле же сомневаются, что иранцы в принципе согласятся на условия Вашингтона, и не понимают на чем вообще основан оптимизм Трампа.

Так что даже у вице-президента Джей Ди Вэнса не вышло склонить Нетаньяху к следованию общему курсу по Ирану. Тель-Авив бомбил, бомбит и будет бомбить Иран всю неделю, даже в шаббат.

«Мы продолжаем наносить удары как по Ирану, так и по Ливану. Мы систематически подрываем ракетную программу и ядерную программу и продолжаем наносить серьезный ущерб „Хезболле“. Мы будем защищать наши жизненноважные интересы при любых обстоятельствах», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Вашингтон тем временем вроде бы уже и саммит готовит — двусторонний, без участия Израиля. Об этом пишут в американской прессе. В Исламабаде, помимо вечных переговорщиков Уиткоффа и Кушнера, заявлено участие Джей Ди Вэнса.

