Сметают продукты и бензин: как в мире усугубляется топливный кризис

В Австралии заканчивается горючее, в Великобритании вводят ограничения на продажу топлива.

На фоне продолжающихся боевых действий усугубляется топливный кризис в мире. На сотнях автозаправок Австралии не осталось бензина. Кроме этого, люди в панике сметают все и с полок продуктовых магазинов. Опустевшие стеллажи сейчас главный тренд местных социальных сетей.

В Великобритании все настолько серьезно, что власти вводят ограничения на продажу топлива фермерам. Лимиты на дизель для сельскохозяйственной техники уже действуют в нескольких районах, хотя сейчас начинается время полевых работ.

Гигантские очереди выстроились на заправках в Бангладеш. Там прогнозируют, что возможно все АЗС скоро закроются из-за дефицита топлива.

Под ударом оказался общественный транспорт в Южной Корее. Ради экономии власти сокращают количество дизельных автобусов на маршрутах.

Война в Иране привела к резкому скачку цен на нефть и газ на мировых рынках. Несмотря на усилия США и союзников стабилизировать ситуацию, стоимость эталонной североморской Brent за неделю поднялась с 103 до 109,9 доллара за баррель, а в отдельные дни достигала 119 долларов.

