Тротил в стельках: ФСБ предотвратила попытку отправки опасного груза в зону СВО

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Партию заминированных товаров планировали передать под видом гуманитарной помощи.

Сотрудники ФСБ перехватили огромную партию заминированных товаров, которые преступники планировали отправить под видом гуманитарной помощи в зону СВО. На этот раз тротилом они начинили стельки для обуви. Всего одна такая может вывести из строя бойца, оставив его на всю жизнь инвалидом. Корреспондент «Известий» Денис Кулага расскажет о деталях этой операции.

Оперативники несколько дней ведут этот груз. Камеры наблюдения фиксируют, как фура заходит на территорию подмосковного сортировочного центра. Развязка наступает в момент выгрузки: курьер тут же оказывается в наручниках прямо на площадке.

Всего перехвачено шесть коробок. Внутри стельки для обуви с подогревом. Но обращает на себя внимание важная деталь — на каждой коробке наклейка «хрупкий груз». Детектор взрывчатых веществ постоянно сигналил о тревоге.

504 самодельных взрывных устройства, искусно закамуфлированные под стельки для обуви. Мощности каждого такого изделия как минимум хватит для того, чтобы временно вывести человека из строя. По задумке украинских спецслужб, эти специзделия под видом гуманитарной помощи должны были отправиться прямиком в воинские части в зону СВО.

«Такие предметы оснащаются малозаметными элементами, пластиковая взрывчатка, бескорпусные схемы, радиокомпоненты, а иногда управляются дистанционно через GSM-модули или радиоканалы», — рассказал ветеран органов безопасности Андрей Пирожков.

Задержанный курьер начал давать показания. Он — мелкое звено в огромной террористической цепочке, организованной киевским режимом. Маршрут опасного груза проходил через Польшу, транзитом в Белоруссию, а оттуда уже в Россию. В случае успеха, отправка таких посылок могла встать на поток.

В ФСБ подчеркивают, маскировка взрывчатки под бытовые предметы и «гуманитарку» — излюбленный, но уже узнаваемый почерк украинских террористов. Это не первый такой перехват. Оперативники уже раскрыли серию похожих схем.

В Челябинске посылки с «подарочными наборами» были перехвачены прямо в аэропорту. Целями должны были стать не только военные, но и представители власти в нескольких регионах. Взрывчатку пытались передать на фронт, спрятав в иконы и не только. Опасный груз был изъят в Крыму и Пскове.

И параллельно с этим — была предотвращена попытка купить на московском предприятии партию дронов. Оптоволоконные, неуязвимые для РЭБ, способные нести до 20 килограммов груза. Украинские спецслужбы планировали получить оружие, которое бы било без промаха. Но получили — оперативное сопровождение и уголовное дело.

Сейчас на местах работают следственные группы. Лица, причастные к организации канала, объявлены в розыск. Еще одни курьеры — в изоляторе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.