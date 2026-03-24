Американский стратегический бомбардировщик B-52 подал сигнал бедствия над Британией

Данные о внештатной ситуации появились в сервисе мониторинга авиаперелетов.

Стратегический бомбардировщик США подал сигнал бедствия во время полета над территорией Великобритании. Об этом сообщил портал Flightradar24.

«Boeing B-52H Stratofortress подает сигнал 7700 (аварийная ситуация) к востоку от Бристоля», — говорится в сообщении ресурса.

Ранее в этот день бомбардировщик B-52 был замечен в воздушном пространстве над пустыней Мохаве в штате Калифорния с двумя крылатыми ракетами большой дальности AGM-181 Long-Range Standoff либо их экспериментальными образцами. Об этом сообщил портал TWZ.

В публикации отмечается, что наблюдателям удалось подробно рассмотреть конструкцию боеприпасов — в частности, выдвижные основные крылья ракеты, находящиеся в сложенном положении до момента запуска.

По информации издания, самолет вылетел с авиабазы Эдвардс, где, предположительно, могли проводиться испытательные полеты. Ожидается, что в перспективе ракеты AGM-181 LRSO заменят более ранние AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM).

