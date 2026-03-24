Живет в Бразилии: сколько лет самому старому человеку в мире

Daily Star: самый старый человек в мире найден в бразильском доме престарелых

Долгожитель не отказывает себе в кофе и так и не бросил курить.

В Бразилии нашли старейшего человека в мире. Им оказался 118-летний Луис Карлос дус Сантоса, который живет в доме престарелых. Об этом сообщило Daily Star.

Мужчина родился 15 февраля 1908 года в небольшом городке Элои-Мендис. Его возраст подтверждается архивными документами.

На текущий момент Книга рекордов Гиннесса все еще считает старейшим человеком 118-летнюю британку Этель Катерхэм. Однако новые данные могут изменить этот статус.

Несмотря на свой почтенный возраст, Луис Карлос ведет активный образ жизни в доме престарелых, где он находится с 1971 года. Мужчина до сих пор курит. Он также очень любит кофе, который пьет трижды в день по строгому расписанию.

Сотрудники учреждения отметили, что их подопечный почти не разговаривает. Однако мужчина понимает окружающих и общается при помощи жестов.

Долгожитель никогда не был женат и не имеет детей. Всю свою жизнь он посвятил тяжелому фермерскому труду в сельской местности, что, возможно, и стало залогом его крепкого здоровья.

Медицинские показатели бразильца поразили врачей. Он не принимает никаких лекарств, кроме витаминов, и не страдает от хронических заболеваний.

Из странностей поведения персонал отмечает любовь мужчины к коллекционированию мелкой гальки, которую он выкладывает ровными рядами. Он также никогда не спит в горизонтальном положении.

Даже период пандемии COVID-19 не подорвал его силы.

