В Приморье ребенок открыл дверь мошенникам, и они украли деньги из сейфа

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На общую сумму ущерба родители могли бы купить квартиру в Москве.

В Приморском крае аферисты получили доступ к квартире через ребенка. Они похитили из сейфа шесть миллионов рублей и 95 тысяч долларов (около 7,8 миллиона рублей). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России в Telegram-канале.

Как злоумышленники обманули ребенка

В полицию обратился 55-летний житель Владивостока, проживающий на улице Набережной. Мужчина сообщил, что из его квартиры неизвестные похитили шесть миллионов рублей и 95 тысяч долларов, которые хранились в сейфе.

Как выяснилось, перед кражей в квартиру пришли люди, представившиеся сотрудниками спецслужб. Ключ от жилища им передал несовершеннолетний сын владельца.

Злоумышленники убедили мальчика, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» был взломан, и предложили связаться со «специалистом». Лжеэксперт, в свою очередь, внушил ребенку, что на него оформлена доверенность. При этом, для ее отмены необходимо оставить ключ от квартиры, чтобы «сотрудники ФСБ» могли провести оперативные действия.

Ребенок выполнил требования. Когда его мать вернулась домой, она обнаружила, что из сейфа исчезли 6 миллионов рублей и 95 тысяч долларов.

Задержание исполнительницы

Оперативники быстро вышли на след исполнительницы. Ею оказалась 20-летняя москвичка, которая специально прилетела во Владивосток, следуя указаниям куратора.

По версии следствия, девушку шантажировали и заставили участвовать в преступлении. Она проникла в жилище, вскрыла сейф, забрала наличные и перевела их на счета злоумышленников.

Задержанной предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере. Суд отправил ее под арест. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Полиция продолжает устанавливать личности организаторов, которые дистанционно управляли действиями исполнительницы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.