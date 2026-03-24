«Делаем 24 на 7»: как создавался Российский рейтинг самых популярных сериалов
При анализе «Медиалогия» отслеживает более ста тысяч изданий СМИ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Руководитель по развитию продукта «Медиалогии» Владислав Стратонников рассказал о том, как работает компания.
«Медиалогия» — это большие данные, и работа ведется на стыке информационных технологий и коммуникаций. При создании своих продуктов компания отслеживает более ста тысяч изданий СМИ и более трех миллиардов аккаунтов в социальных сетях. Об этом рассказал руководитель по развитию продукта компании Владислав Стратонников на презентации Российского рейтинга сериалов.
«Что касается масштабов работы, то мы отслеживаем более ста тысяч изданий СМИ и более трех миллиардов аккаунтов в социальных сетях. Делаем это 24/7, что дает нам огромный поток данных, 500 тысяч публикаций СМИ и более 100 миллионов сообщений в социальных медиа ежедневно», — говорит Стратонников.
Эти данные обрабатываются, агрегируются, очищаются от шума и предоставляются в виде доступной и понятной аналитики. Стратонников уточнил, что компания проводит исследования за счет накопленных архивов и ретроспективного анализ данных, а не только «здесь и сейчас».
«Медиалогия» сформировала ряд комплексных общих метрик, которые сейчас на рынке стали неким стандартным измерением, добавляет он.
«Что интересно и прекрасно, этим индексам доверяют, их используют для сравнения с конкурентами, потому что, когда все это измеряется в единых общих правилах, все эти сравнения становятся более объективными и прозрачными», — говорит руководитель по развитию продукта «Медиалогии».
С этим фундаментом доверия компания как раз формирует новые продукты, в том числе Российский рейтинг сериалов. Так, компания представила топ-100 самых популярных сериалов 2025 года у нас в стране. Он опубликован на сайте «Медиалогии».
Лидерами списка стали сериалы «Игра в кальмара», «Очень странные дела», «След», «Папины дочки» и «Универ». В первую двадцатку вошли российские проекты «Ландыши», «Аутсорс», «Первый отдел», «Фишер», «Шеф», «Лихие», «Телохранители», «Тайны следствия» и «Метод». С ними соседствуют турецкие сериалы «Зимородок», «Клюквенный щербет» и «Далекий город», а также «Ходячие мертвецы», «Декстер» и «Симпсоны» американского производства.
