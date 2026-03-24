«Есть ангел-хранитель»: стюардессу выбросило из самолета, но она выжила

AP News: стюардесса выпала из самолета и чудом выжила

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пилоты воздушного судна погибли.

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке произошел серьезный авиационный инцидент, в результате которого погиб экипаж воздушного судна, а стюардесса чудом осталась жива. По данным AP News, борт авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной во время захода на посадку.

Как сообщила дочь пострадавшей, в момент удара ее мать находилась на служебном месте и была пристегнута специальным четырехточечным ремнем.

После столкновения носовая часть самолета получила серьезные повреждения, произошла разгерметизация, и женщину буквально выбросило из разрушенного фюзеляжа.

Несмотря на тяжелое происшествие, бортпроводница выжила. Врачи диагностировали у нее множественные переломы ноги, ей предстоит хирургическое вмешательство. В целом медики оценивают ее состояние как стабильное.

Дочь назвала спасение матери «настоящим чудом» и заявила, что у нее «несомненно, есть ангел-хранитель».

Эксперты полагают, что ключевую роль сыграло оборудование, установленное на рабочих местах экипажа. Авиационный специалист Джефф Гуццетти пояснил, что кресла и удерживающие системы бортпроводников рассчитаны на экстремальные нагрузки и крепятся к конструкции самолета значительно надежнее, чем пассажирские сиденья.

На борту лайнера находились более 70 пассажиров. Основной удар пришелся на переднюю часть самолета — оба пилота погибли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.