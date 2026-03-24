Поучаствовать в операции не попросят: в МВД объяснили схему вербовки мошенников

МВД: настоящие силовики никогда не дают поручений по телефону или в мессенджерах

Аферисты все чаще выдают себя за силовиков — и действуют по отработанному сценарию.

В правоохранительных органах напомнили россиянам о распространенной схеме обмана, при которой злоумышленники представляются сотрудниками полиции или других ведомств.

Как сообщили в «Вестнике Киберполиции РФ», настоящие силовики не дают никаких поручений по телефону или через мессенджеры.

«Сотрудники правоохранительных органов никогда не дают указаний по телефону или в мессенджерах. Вам не предложат „поучаствовать в операции“, передать ценности, „перевезти посылку“ или что-то поджечь», — подчеркнули в сообщении.

Специалисты советуют в подобных ситуациях сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений. Любую информацию от неизвестных следует проверять, особенно если речь идет о звонках якобы из государственных структур.

В таких случаях рекомендуется завершить разговор и самостоятельно связаться с организацией по официальным контактам.

Если собеседник представляется полицейским, лучше предложить обсудить вопрос при личном визите в подразделение, не соглашаясь на дистанционные инструкции.

Когда разговор касается финансовых операций, безопаснее всего напрямую обратиться в банк через официальное приложение или по проверенному номеру телефона.

