Число пострадавших после взрыва в доме в Севастополе увеличилось до 12 человек

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бытовой газ был исключен специалистами из возможных причин трагедии.

Количество пострадавших при взрыве в многоквартирном доме в Севастополе увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сейчас в больницах находятся 12 севастопольцев, среди них трое детей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Мы молимся за их скорейшее выздоровление», — проинформировал глава города.

Он также добавил, что одна женщина погибла, и еще один человек числится пропавшим без вести.

Развожаев уточнил, что точная причина инцидента еще не установлена, однако специалисты уже исключили взрыв бытового газа. На месте происшествия работают криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.

В ночь на 24 марта в жилом многоквартирном доме № 14 на улице Павла Корчагина прогремел взрыв. Само здание сильно пострадало, ударной волной был поврежден и дом напротив. Еще десять квартир выгорели.

Жители поврежденных домов и пострадавших подъездов из строения напротив были экстренно эвакуированы в пункт временного размещения (ПВР), который развернули на базе Инженерной школы. Ночью с людьми работали психологи МЧС, утром к ним присоединились волонтеры.

Позже жителей пострадавших квартир временно переселят в общежития или пансионаты.

Губернатор уточнил, что восстановлением поврежденных жилых помещений будут заниматься централизовано, с привлечением городских подрядчиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что улице Николоямской в центре Москвы произошел пожар, в котором погибли четыре человека. Правоохранительным органами был задержан бывший артист цирка, непотушенная сигарета которого, по версии следствия, и стала причиной трагедии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.