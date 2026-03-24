Пенсионерку, продавшую дом «под влиянием мошенников», выселили из жилья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

История с недвижимостью обернулась неожиданным решением для обеих сторон.

В Красноуфимске судебное разбирательство завершилось выселением пожилой женщины из части коттеджа, которую она ранее продала. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Новый владелец приобрел половину дома и долю земельного участка примерно за четыре миллиона рублей. По договоренности, недвижимость должна была перейти к нему до начала июля, однако бывшая хозяйка отказалась съезжать, заявив, что действовала под влиянием аферистов.

Покупатель, не получив жилье, обратился в суд с требованием признать за собой право пользования и обязать продавца передать ключи. В ответ пенсионерка подала встречный иск, настаивая на признании сделки недействительной.

Версия о мошенничестве

В ходе разбирательства выяснилось, что практически вся сумма, вырученная за продажу, — около 3,9 миллиона рублей — в тот же день была переведена на счета неизвестных. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в котором женщина признана потерпевшей.

Ее представитель утверждал, что сделка была заключена под давлением телефонных мошенников. По его словам, они убедили пенсионерку оформить договор якобы для «защиты имущества» от других злоумышленников, после чего дом должен был вернуться прежней владелице. Кроме того, защита настаивала, что цена продажи была существенно ниже рыночной.

Позиция покупателя и выводы экспертов

Новый собственник пояснил, что действовал добросовестно: нашел объявление, осмотрел дом, согласовал стоимость и оформил покупку у нотариуса. Женщина, по его словам, объясняла срочность сделки переездом к дочери, а расчеты были произведены официально.

Назначенные судом психолого-психиатрические экспертизы показали, что на момент подписания договора продавец осознавала смысл своих действий, хотя и отличалась повышенной доверчивостью в стрессовых ситуациях.

Итог

Суд признал сделку законной и указал, что стремление женщины защитить имущество от мошенников не может служить основанием для ее отмены. Покупатель, как установлено, не был осведомлен о возможном внешнем давлении на продавца.

В итоге иск нового владельца удовлетворили: бывшую хозяйку признали утратившей право пользования жильем, обязали освободить помещение и передать ключи вместе с кодом замка. Требования пенсионерки о возврате имущества суд отклонил полностью.

