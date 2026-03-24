Юный психолог: сколько берет за прием Алиса Теплякова, окончившая вуз в 13 лет

Окончившая Российский государственный гуманитарный университет 13-летняя Алиса Теплякова начала оказывать платные психологические услуги. Об этом сообщил «Известиям» отец девочки Евгений Тепляков.

Глава многодетного семейства уточнил, что его дочь успешно завершила обучение по специальности «педагог-психолог». По его словам, теперь юный специалист проводит консультации как для детей, так и для взрослых пациентов.

Стоимость такой встречи обсуждается с клиентами в индивидуальном порядке. Цена за один прием может достигать 50 тысяч рублей. Отец Тепляковой отметил, что спрос на услуги Алисы стабильно высокий.

Однако официально трудоустроиться подросток пока не может из-за возраста — вундеркинду еще не исполнилось 16 лет. Евгений Тепляков подчеркнул, что семья не ставит перед ребенком задачу обязательного заработка. По его словам, у Алисы необходимости работать «за хлеб» нет, так как семья может себе позволить обеспечить детей.

В рамках обучения Алиса проходила преддипломную практику, в ходе которой работала с учащимися выпускного класса коррекционной школы.

Защита диплома проходила в присутствии матери девочки. Итоговая работа, посвященная изучению психологических особенностей детей в возрасте от пяти до семи лет с применением методов факторного анализа, была оценена на «хорошо».

Несмотря на положительную оценку, семья Тепляковых выразила несогласие с рядом замечаний экзаменационной комиссии, посчитав уровень подготовки Алисы более глубоким, чем у некоторых экспертов. В тексте исследования, по словам отца, были соблюдены все стандарты корректности, без использования спорных научных тезисов.

В семье воспитывается восемь детей, каждому из которых прививаются навыки ускоренного обучения. Однако не у всех наследников путь к высшему образованию складывается так же стремительно.

Например, 11-летний брат Алисы, Хеймдалль, неоднократно пробовал свои силы при поступлении в университет, но пока не смог набрать необходимое количество баллов на вступительных испытаниях для зачисления в вуз.

На текущий момент Алиса остается самым известным примером образовательной методики родителей.

