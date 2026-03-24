Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда

Mothershiр: женщина очнулась голой в чужом доме после падения с мотоцикла

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Ее партнер даже не заметил отсутствия пассажирки.

В Таиланде жительница Бангкока стала жертвой похищения и изнасилования после того, как упала с мотоцикла своего парня и потеряла сознание. Об этом сообщает Mothership.

Согласно деталям происшествия, 29-летняя пострадавшая возвращалась из ночного клуба вместе со своим партнером, который управлял байком. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и врезался в ограждение.

Из-за столкновения женщина упала с мотоцикла. По ее словам, в этот момент возле места ДТП остановились два автомобиля.

Водитель одного из них предложил доставить пострадавшую в больницу для оказания помощи. Женщина согласилась, однако вскоре потеряла сознание.

Придя в себя через некоторое время, она обнаружила, что находится абсолютно голая в чужом доме.

Потерпевшая связалась с подругой по телефону и передала ей свои координаты. Пока шел разговор, в спальню зашел «спаситель». Он переговорил с приятельницей женщины и снова пообещал отвезти ее к медикам.

Однако вместо этого мужчина довез ее лишь до ближайшего перекрестка, где высадил. Он объяснил это тем, что у автомобиля закончилось топливо.

Женщине пришлось добираться до дома самостоятельно. После чего она обратилась в полицию и прошла экспертизу, так как была уверена в совершенном над ней насилии.

Подозреваемый оперативно съехал с арендуемой квартиры, а ее владельцы отказались помогать следствию и предоставлять видео с камер.

Чтобы привлечь внимание к делу, женщина обратилась за помощью к популярным блогерам.

При этом, спутник жертвы из-за опьянения даже не заметил пропажу пассажирки. Он осознал случившееся только после того, как попал во вторую аварию в ту же ночь.

