Спортсмен с ампутированными конечностями застрелил друга и попытался скрыться на авто

Он просил свидетелей помочь ему избавиться от тела.

В американском штате Мэриленд 27-летний Джеймс Уэббер, профессиональный игрок в корнхол (популярная игра в США, по правилам которой игроки бросают мешочки с кукурузой или бобами на наклонную доску с отверстием. — Прим. ред.) с ампутированными конечностями, убил своего знакомого, после чего попытался скрыться на автомобиле. Об этом сообщил офис шерифа округа Чарльз в соцсетях.

Как развивались события

По данным следствия, вечером 22 марта два человека остановили патрульных и рассказали о произошедшем. Оказалось, что свидетели в момент убийства находились на заднем сиденье автомобиля. В один момент между Уэббером, управлявшим автомобилем, и его другом, сидевшим рядом, произошел конфликт, в ходе которого мужчина застрелил пассажира.

После этого спортсмен остановился неподалеку и попросил попутчиков помочь вытащить тело из машины. Свидетели отказались, покинули автомобиль и ушли. Подозреваемый скрылся вместе с жертвой в салоне.

Обнаружение жертвы

Спустя почти два часа в экстренную службу поступил звонок от местного жителя. Мужчина сообщил, что нашел тело у себя во дворе.

Прибывшие полицейские опознали погибшего: им оказался 27-летний Брэдрик Майкл Уэллс. Он скончался на месте.

Задержание

Следователи получили ордер на арест Уэббера. Его автомобиль обнаружили в соседнем штате. Самого подозреваемого нашли в местной больнице, куда он обратился за медицинской помощью.

После выписки Уэббера задержали сотрудники полиции. Правоохранители задавались вопросом, как мужчина, у которого нет протезов рук, смог выстрелить из оружия и избавиться от тела. Однако в сети появилось видео, демонстрирующее, что спортсмен отлично стреляет без посторонней помощи.

Ему предъявили обвинения в уклонении от правосудия и убийстве. Расследование продолжается.

Кто такой Джейм Уэббер

Джеймс Уэббер был профессиональным игроком в корнхол. Он выступал в Американской лиге (ACL) и участвовал в чемпионате мира 2021 года. По данным ACL, с конца 2024 года спортсмен больше не является активным участником организации.

Мужчина в младенчестве перенес ампутацию четырех конечностей из-за инфекции крови, которая в итоге привела к сепсису. В результате ему пришлось научиться хватать и зажимать предметы предплечьями. У мужчины есть протезы ног.

