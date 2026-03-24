«Ждали всю зиму»: тысячи рыбаков выходят на лед, провоцируя ЧП

Их не смущают ни опасность, ни штрафы.

Резкое потепление в российских регионах совсем не останавливает тысячи любителей рыбалки. Не боясь провалиться, они выходят на тонкий и очень опасный весенний лед. Десятки сообщений о происшествиях, в том числе с погибшими, прилетают со всей страны — от Петербурга до Владивостока. О тех, кто рискует жизнью ради нескольких килограммов рыбы — корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

В зарослях камыша в ледяной воде почти полчаса. Спасают еле живого. Другой рыбак на Сахалине ушел под воду прямо на глазах у изумленной публики. Коллеги сначала вытащили его. Потом и снегоход. Действуют на опыте. ЧП на воде сейчас по всей стране. Ежегодно на зимней рыбалке гибнут около ста человек. Региональные власти повсеместно запрещают выход на лед, но кто их послушает, если клюет.

«Этого момента рыбаки ждали практически всю зиму. Рыбы не было, а тут к берегу подошла селедка. Вы только посмотрите, как переливается на солнце, ну как тут не соблазниться. В итоге — рыба есть, а выход на лед запрещен», — отметил корреспондент.

Под Владивостоком на льду еще нужно найти место — сидят локоть к локтю. Рыба идет косяками, рыбаки идут стройными рядами, как в час пик в метро. И отговорки у всех, и мотивация примерно одинаковые.

«Вот такой лед. Еще можно рыбачить. Два дня проходит, опять хочется на лед. Руки почесать, как говорится», — рассказал рыбак Виталий.

«Присаживайтесь. Вот махалочки, и выкинете сразу и камеру, и микрофон, и начнете сразу рыбачить», — добавил другой любитель рыбалки.

И их совсем не смущают штрафы по две тысячи на человека за выход на лед и по пять — за выезд на авто. Ну вот типичная ситуация. Автомобиль выехал на лед, видно, как под тяжестью он прогибается и проступает вода.

Каждый такой случай фиксируют, фотографируют номера, заполняют протоколы. Вот стоит посреди бухты внедорожник. Приходят инспекторы и представители административной комиссии — появляется владелец. Другой рыбак-автовладелец и вовсе ведет себя агрессивно.

— Зачем вы на меня брызгаете? — спросил корреспондент.

— Да я иду, что ты, — ответил рыбак.

Совсем другое поведение, когда случается беда. Вот на Камчатке под воду ушел грузовик. Спасателям пришлось вытаскивать и людей и технику. А ведь каждая такая операция стоит от 50 тысяч в час с учетом поисков, работы людей и техники.

«Говорить о том, что это дорого, или тратятся ресурсы, наверное, неправильно, потому что в конечном счете речь идет о спасении человеческой жизни», — подчеркнул заместитель начальника Управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города Владивостока Иван Стороженко.

Профилактические рейды сейчас идут по всей стране, везде, где выходят на лед. Даже в Магадане, где температуры все еще низкие, спасатели дежурят ежедневно.

«Ну любая зимняя рыбалка опасна, а что делать?» — сказал рыбак Андрей Бодров.

У рыбаков перед глазами только лещи, щука, да плотва. На опасность стараются внимания не обращать. Профилактика на водоемах и в море продолжится, пока не вскроется лед. Опасный сезон на воде 2026 года только начинается.

