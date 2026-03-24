Облавы устраивают везде: от столовых до фитнес-центров.

В попытках заткнуть дыры на фронте силовики киевского режима идут на любые уловки. Военные устраивают засады на сайтах знакомств. Выманивают потенциальных новобранцев из дома якобы на романтические встречи, хватают и везут в территориальные центры комплектования (ТЦК). Об этом на условиях анонимности рассказала одна из сотрудниц украинского военкомата.

По-прежнему в арсенале военных — грубое насилие. О новых случаях становится известно едва ли не каждый день. Силовики устраивают облавы где угодно — на улицах, в столовых и фитнес-центрах. За это сами украинцы уже прозвали их «людоловами».

Сотрудники ТЦК на Украине прибегают к жестким методам, в том числе потому, что им самим грозит отправка на фронт в случае невыполнения планов по мобилизации. По данным местных изданий, к концу мая необходимо набрать не менее 250 тысяч человек.

При этом украинское военное руководство отказалось от помощи западных инструкторов. В генштабе заявили, что иностранные специалисты, не имеющие реального боевого опыта, не могут научить тому, чего не знают сами.

